محافظ النجف : حصول موافقة مجلس النواب على زيادة حصة المحافظة من موازنة 2021

2021/01/24 | 22:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري عن استحصال موافقة مجلس النواب على زيادة حصة المحافظة وذلك خلال اجتماع المحافظين مع لجنة الاقاليم والخدمات واللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة حصة المحافظة ضمن موازنة 2021 الاتحادية .واكد الياسري في تصريح نقله مكتبه الاعلامي” حصلت الموافقات خلال الاجتماع على تضمين نسبة للزائرين ضمن الموازنة من أجل تقديم خدمات لهم.واضاف “حصلت الموافقة على ادراج مشاريع جديدة للنجف الاشرف في الموازنة “.واشار الياسري الى حصول الموافقة على صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين للعام الماضي والحالي لمحصولي الحنطة والشلب، مع ادخال مستحقات المحاضرين المجانيين والأُجراء اليوميين من أبناء المحافظة داخل الموازنة.وتابع”حصلت الموافقة على ادراج المشاريع المتلكئة بالمحافظة ضمن الموازنة من أجل زيادة تخصيصات الوزارات وتنفيذها بالمحافظة./انتهى

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