تدمير / 4 / مضافات لداعش شمال شرق بعقوبة

2021/01/24 | 22:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / دمرت قوات من الفرقة الخامسة للجيش / 4 / مضافات لداعش بعملية امنية شمال شرق بعقوبة .وقال مصدر عسكري لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قوة عسكرية وتحت غطاء جوي نفذت عملية تمشيط شملت منطقتي الخيلانية ونارين شمال شرق بعقوبة اسفرت عن ضبط وتدمير / 4 / مضافات لداعش تحوي على مؤن غذائية وافرشة ومولد كهربائي .واضاف ان القوة العسكرية دمرت المضافات موقعيا ./انتهى

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