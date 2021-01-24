بيان من وزارة البيشمركة حول توزيع رواتب منتسبيها

2021/01/24 | 22:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، توزيع المساعدات المالية المقدمة من قبل التحالف الدولي بشكل مباشر على افراد قوات البيشمركة.

وحول الاخبار التي تحدثت حول توزيع رواتب البيشمركة دون استقطاع، قالت الوزارة في بيان: ان جهود حكومة اقليم كوردستان ووزارة البيشمكرة، مستمرة، لتحسين الوضع المعيشي والحياتي لقوات البيشمركة، وفي هذا الاطار وبعد الاستشارة والتباحث المستمر مع مستشاري قوات التحالف رفيعي المستوى مع وزير البيشمركة، وبعد استحصال موافقة مجلسس الوزراء في اقليم كوردستان، تقرر تحويل المساعدت المالية المقدمة من قبل قوات التحالف، وبشكل مباشر، على الحساب المصرفي للوزراة.

واضاف البيان: ومن هذا الطريق سيتم منح تلك المبالغ المالية دون اجراء اي تغييرات عليها، للألوية المشتركة في الوزارة.

وتابع البيان، يأتي القرار هذا بعد اجراء خطوات في الاصلاح بوزارة البيشمركة، والتي تستمر بدعم من قوات التحالف الدولي لتشكيل قوة عسكرية عصرية، مشيرة الى انه من اليوم وصاعدا، فأن حكومة الاقيم ووزارة البيشمركة ستكثفان جهودهما، في سبيل تحسين حجم المساعدات وتوسيعها في الخطوات القانونية للاصلاح (التنظيم والتوحيد) الشاملة للقوات كافة.

PUKmedia ترجمة

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