الكلابي يوضح حقيقة تسنمه منصب نائب رئيس جهاز الامن الوطني

2021/01/24 | 22:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى النائب يوسف الكلابي، اليوم الاحد، تسنمه منصب نائب رئيس جهاز الامن الوطني.

وقال الكلابي في بيان صحفي، “انتشرت قبل يومين تسريبات عن تكليفي بمنصب نائب رئيس جهاز الامن الوطني”، مبينا ان الامر يحتاج الى توضيح واود ان ابين مايلي:

١- بعد انفجار ساحة الطيران كان هناك حوار مع رئيس مجلس الوزراء بخصوص الامر الا انه لم يرتقي الى اتفاق بالرغم من اني كنت وما زلت وسابقى اشعر الفخر والعز بخدمة هذا الشعب من اي مكان او موقع.

٢- اني متسمك بوجودي في مجلس النواب مع اخواني واخواتي فهو الميدان الذي اقف به الان خصوصاً مع موازنة كارثية غاب عنها الانصاف والعداله وتهدد بقاء الدولة العراقية والعملية السياسية اجمع كذلك ملف استجواب وزير المالية الذي لا يمكن التنازل عنه ابداً كذلك ترأسي للجنة ١٤٨ النيابية التي تراقب عمل لجنة ٢٩ الحكومية.

٣ – اعاهد شعبي العراقي الحبيب انني كما كنت وابقى صوتهم في كل ميادين الحق بإذن الله واشكر كل من اتصل وقدم التهاني من الاخوة والاعزاء من كل ابناء الشعب العراقي الكريم”.

واكد الكلابي، انه “مع خالص شكري وتقديري للاخ الكاظمي لحسن الظن واعتذر منه”.

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