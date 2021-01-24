2021/01/24 | 22:30 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضح النائب يوسف الكلابي، الاحد، حقيقة تكليفه بمنصب نائب رئيس جهاز الامن الوطني، لافتاً الى ان الحوارمعر ئيس مجلس الوزراء بخصوص الامر لم يرتقي الى اتفاق.

وقال الكلابي في منشور على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي “انتشرت قبل يومين تسريبات عن تكليفي بمنصب نائب رئيس جهاز الامن الوطني، وحيث ان الامر يحتاج الى توضيح اود ان ابين مايلي:

١–بعد انفجار ساحة الطيران كان هناك حوار مع السيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص الامر الا انه لم يرتقي الى اتفاق بالرغم من اني كنت ومازلت وسابقى اشعر الفخر والعز بخدمة هذا الشعب من اي مكان او موقع.

٢–اني متسمك بوجودي في مجلس النواب مع اخواني واخواتي فهو الميدان الذي اقف به الان خصوصاً مع موازنة كارثية غاب عنها الانصاف والعداله وتهدد بقاء الدولة العراقية والعملية السياسية اجمع كذلك ملف استجواب وزير المالية الذي لا يمكن التنازل عنه ابداً

كذلك ترأسي للجنة ١٤٨ النيابية التي تراقب عمل لجنة ٢٩ الحكومية.

٣ – اعاهد شعبي العراقي الحبيب انني كما كنت وابقى صوتهم في كل ميادين الحق بإذن الله واشكر كل من اتصل وقدمالتهاني من الاخوة والاعزاء من كل ابناء الشعب العراقي الكريم..



مع خالص شكري وتقديري للاخ الكاظمي لحسن الضن واعتذر منه.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكلابي عن تكليفه بمنصب نائب رئيس الامن الوطني ..



كان حوار مع الكاظمي لم يرتقي الى الاتفاق 7 SKY TV.

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