الحلبوسي يصل إلى الكويت بزيارة رسمية

2021/01/24 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، الى الكويت، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلقته وكالة (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس النواب، وصل الى دولة الكويت يرافقه النائب الأول حسن الكعبي وعددٌ من النواب في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، حيث كان في استقباله نظيره الكويتي مرزوق الغانم".

واضاف البيان، أن "الحلبوسي سيلتقي أمير دولة الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء، صباح الخالد الصباح ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم؛ لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين".

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