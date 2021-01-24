انفجار عبوة ناسفة قرب محل لبيع المشروبات الكحولية غرب بغداد

2021/01/24 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة على محل لبيع المشروبات الكحولية غرب العاصمة بغداد. وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة حي العدل غرب العاصمة"، مبينا أن "الانفجار اسفر عن اضرار مادية فقط".

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