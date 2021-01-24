مكتب التحقيقات بهيئة النزاهة بكركوك يضبط عمليات تلاعب بتجهيز زيت الغاز في كركوك

2021/01/24 | 22:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ضَبَطَ مَكتَبِ التَحقيقات التابِع لِهَيئة النَزاهَة في كركوك ، عَمَلِياتِ تَلاعُبٍ فِي تَجهيزِ زَيتِ الغاز(الگاز) فِي مَحَطتَينِ حُكُومِيَتَينِ جُنُوبَ المَدينة كَركُوك .وقال مصدر امني ،ان العَمَلِية التي نَفَذَها المَكتَب أَسفَرَت عَن عَمَلِيَةِ ضَبطٍ ضِمنَ جُهودِ تَدقيق ومُتابَعة الرَقابة الأَلكترونية للتَجهيز وأَسفَرت عَن تَوقيفِ ستةِ مُوَظفينَ وعامِلين فِي دائِرَة المَنتوجاتِ النَفطية مَعَ إِستمرارِ أَعمالِ التَحقيق لِتَدقيقِ التَجهيز والكَشفِ عَن عَمَلِياتِ التَلاعُب وأَثَرُها السِلبي فِي حِرمانِ وصُعوبَةِ حُصولِ المُواطنين عَلى الوُقود جراء التلاعب بالكميات وعمليات التهريب والسرقه للمال العام وبيعها بالسوق السوداء ./انتهى

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