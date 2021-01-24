انفجار عبوة قرب محل لبيع “المشروبات الكحولية” غربي بغداد

2021/01/24 | 22:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد افاد مصدر امني، الاحد، بانفجار عبوة قرب محل لبيع “المشروبات الكحولية” غربي بغداد.وقال المصدر، إن “عبوة انفجرت قرب محل لبيع المشروبات الكحولية (مغلق) ضمن منطق حي العدل دون اصابات تذكر”.

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