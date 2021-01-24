تحالف القوى “يتحفظ” على محاولات توظيف دماء الشهداء ويدعو رئيس الجمهورية لعدم الانصياع للتهديدات

2021/01/24 | 22:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

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