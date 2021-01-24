يحيى رسول يكشف عن هوية الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما في ساحة الطيران

2021/01/24 | 22:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، إن الانتحاريين الاثنين، اللذين فجرا نفسيهما في ساحة الطيران، هما عراقيان. واضاف في لقاء متلفز، إن “المعلومات التي حصلت عليها القوات الأمنية، بشأن الانتحاريين اللذين فجّرا نفسيهما في ساحة الطيران ببغداد، أنهما محليان”. وأضاف، أن “وسائل التواصل الاجتماعي، تداولت صورة لأحد الانتحاريين السعوديين، …

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