محافظ النجف يعلن حصول موافقة البرلمان على زيادة حصة محافظته في موازنة 2021

2021/01/24 | 22:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، الاحد، حصول موافقة البرلمان على زيادة حصة محافظته في موزانة 2021.

وقال الياسري في بيان تلقته /المعلومة/، انه “لجنة الاقاليم والمحافظات وبعد نقاشات مستفيضة قد وافقت على زيادة حصة النجف الاشرف في موازنة 2021”.

واضاف ان “اجتماعا عقد من قبل المحافظين مع لجنة الاقاليم والخدمات واللجنة المالية في مجلس النواب العراقي لمناقشة حصة المحافظة ضمن موازنة 2021 الاتحادية”، مؤكدا على مكانة النجف الاشرف لدى العراقيين والزائرين الكرام مطالبا بانصاف المحافظة المقدسة”.

وبين ان “الموافقة حصلت على تضمين نسبة للزائرين الكرام ضمن الموازنة من أجل تقديم الخدمات لهم، والمطالبة بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين للعام الماضي والحالي لمحصولي الحنطة والشلب وقد حصلت الموافقة على ذلك، وكذلك المطالبة بصرف مستحقات المحاضرين المجانيين والأُجراء اليوميين من أبناء المحافظة المقدسة حيث تم اضافتها داخل الموازنة”.

ولفت الى ان “البرلمان قد ناقش المشاريع المتلكئة المنفذة من قبل الوزارات في المحافظة ومنها مشروع محطة المعالجة، ومحطة الكهرباء، والمستشفيات ومشروع المدارس (مشروع رقم ١)، ومشروع ماء النجف الكبير، حيث حصلت الموافقة على ادراجها بالموازنة من أجل زيادة تخصيصات الوزارات وتنفيذها بالمحافظة وكذلك تمت الموافقة على ادراج مشاريع جديدة للنجف الاشرف في موازنة ٢٠٢١”.



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