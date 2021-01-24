رسول يعترف بالتقصير الأمني.. ويوضح بشأن المناطق التي تنشط فيها داعش

2021/01/24 | 22:46 - المصدر: NRT عربية

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يحيى رسول

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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قال الناطق باسم القائد العام، اللواء، يحيى رسول، ان الخرق الأمني في ساحة الطيران، "تقصير تم الاعتراف به"، مشيرا إلى ان تنظيم داعش يستغل بعض المناطق التي عليها "نزاع سياسي".

وذكر رسول في لقاء متلفز اليوم، (24 كانون الثاني 2021)، إن "ما حصل في ساحة الطيران خرق أمني وتقصير تم الاعتراف به"، مضيفا أن "الصورة المتداولة للانتحاري غير صحيحة والانتحاريان محليان".

وتابع، أنه "كانت لدينا معلومات عن نية الإرهاب ضرب مناطق بغداد"، لافتا إلى ان "الجهد الاستخباري أجهض العديد من الهجمات الانتحارية".

وأوضح ان "داعش يستغل بعض المناطق التي عليها نزاع سياسي"، مبينا ان "منطقة شمال شرق سوريا معقل لداعش وتمثل مصدر تهديد للعراق"، مشيرا إلى أن "موازنة وزارة الدفاع لا تلبي الحاجة الفعلية لتطوير القدرات العسكرية".

وشهدت بغداد الخميس الماضي تفجيرين انتحاريين في سوق شعبي في ساحة الطيران وسط العاصمة، راح ضحيته "32 شهيدا و110 جريحا" بحسب احصائية وزارة الصحة، فيما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراء تغييرات في مفاصل الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وسط إدانات محلية ودولية للهجوم.

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