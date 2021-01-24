2021/01/24 | 22:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، الى دولة الكويت في زيارة رسمية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وصل إلى دولة الكويت يرافقه النائب الأول حسن الكعبي وعددٌ من النواب في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، حيث كان في استقباله نظيره الكويتي مرزوق الغانم”.واضاف، ان “الحلبوسي سيلتقي أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم؛ لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في زيارة رسمية..



الحلبوسي يصل إلى الكويت عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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