الحلبوسي والكعبي يصلان الكويت ويبحثان مع الغانم القضايا ذات الاهتمام المشترك

2021/01/24 | 22:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

وصل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ونائبه حسن الكعبي، الأحد، الى الكويت، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلقته /المعلومة/، إن “رئيس مجلس النواب، وصل الى دولة الكويت يرافقه النائب الأول حسن الكعبي وعددٌ من النواب في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، حيث كان في استقباله نظيره الكويتي مرزوق الغانم”.

واضاف البيان، أن “الحلبوسي سيلتقي أمير دولة الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء، صباح الخالد الصباح ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم؛ لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين”.



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