وزير الثقافة يوجه باصدار طابع لمعبد لالش ويضع خطط لتعزيز التعايش السلمي والتنوع الثقافي

2021/01/24 | 22:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – مثنى النهار وجه وزير الثقافة والسياحة والآثار “حسن ناظم” بإصدار طابعٍ يوثق معبد لالش، بعد طلب تقدم به وفد من الايزيديين، واشار كاظم الى إنَّنا “نعمل على وضع خططٍ لتعزيز التعايش السلمي، والتنوع الثقافي”.جاء ذلك خلال استقبال الوزير، اليوم الأحد، في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة، وفداً يمثل الإيزيديين برئاسة مدير عام …

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