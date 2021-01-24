ايقاد الشموع وسط دورة الشهيدة جيلان ببعشيقة تضامنا مع شهداء بغداد

2021/01/24 | 22:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر في السادسة من مساء اليوم، اوقد اطفال ايزيديون من بعشيقة عشرات الشموع في دورة الشهيدة الايزيدية، رمز التضحية والشجاعة، “جيلان برجس”، راسمين وسطها اسم العاصمة بغداد بالشموع اشارة الى شهداء بغداد ضحايا تفجيرين ارهابيين.عن ذلك قال “خديدا”، البالغ من العمر ١٢ عاماً لــ “ايزيدي 24″، “بعدما سمعنا بخبر استشهاد …

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