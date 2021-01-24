مانشستر يونايتد يضاعف معاناة ليفربول ويقصيه من كأس الاتحاد

2021/01/24 | 22:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

ضاعف مانشستر يونايتد من معاناة ليفربول حيث سجل برونو فرنانديز ركلة حرة لا ترد ليقود ناديه للفوز 3-2 في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأحد.

ونفذ اللاعب البرتغالي، الذي شارك كبديل، ركلة حرة على حافة المنطقة وأطلق تسديدة قوية في مرمى أليسون الحارس عند الدقيقة 78 ليصعد بيونايتد إلى دور الستة عشر لمواجهة وست هام يونايتد.

وسجل محمد صلاح هدفي ليفربول، الأول في الدقيقة 18 قبل أن يدرك ميسون جرينوود التعادل، والثاني عند الدقيقة 58 بعد أن كان ماركوس راشفورد قد منح التقدم لأصحاب الأرض.

وبدا أن ليفربول هو الأقرب للفوز لكن فرنانديز انتزع الانتصار ليونايتد بعدما سجل هدفه 28 مع النادي في كل المسابقات منذ انضمامه في شباط من العام الماضي.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة عكس آخر مواجهة في أنفيلد الأسبوع الماضي عندما سيطر التعادل السلبي على اللقاء.

لكن في النهاية تعرض ليفربول لانتكاسة جديدة حيث فاز مرة واحدة فقط في آخر سبع مباريات في كل المسابقات.



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