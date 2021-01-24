كردستان تسلم القنصل الإيراني مذكرة احتجاج بشأن فيلم يخص عمليات التحرير

2021/01/24 | 22:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اربيل أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، تسليم القنصل الإيراني لدى أربيل مذكرة احتجاج على فيلم إيراني عن معركة مخمور في محافظة نينوى خلال العمليات العسكرية ضد “داعش”.وقال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الإقليم، سفين دزيي، إن “الدائرة أبلغت القنصل الإيراني رسمياً باحتجاجنا على الفيلم وإيصال ذلك إلى الجمهورية الإسلامية”، مضيفاً …

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