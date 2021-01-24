على رأس وفد برلماني.. الحلبوسي يصل إلى الكويت

2021/01/24 | 22:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وصل، اليوم الأحد، إلى دولة الكويت يرافقه النائب الأول حسن الكعبي وعددٌ من النواب في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، حيث كان في استقباله نظيره الكويتي مرزوق الغانم”.

واضاف البيان، ان “رئيس البرلمان سيلتقي أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين”.

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