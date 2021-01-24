هدفان لصلاح.. ليفربول يخسر أمام مانشستر يونايتد ويودع كأس إنكلترا

2021/01/24 | 22:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقصى مانشستر يونايتد غريمه الأزلي ليفربول من الدور الرابع لكأس انكلترا لكرة القدم وزاد من محنه، بفوزه عليه بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة على ملعب أولد ترافورد، الأحد، بعدما سجل البديل البرتغالي بورنو فرنانديش الهدف الحاسم.

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