بيان من تحالف القوى بشأن ’تفجيري الطيران’: نرفض ردات الفعل غير المدروسة

2021/01/24 | 23:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عبر تحالف القوى العراقية، الاحد، عن تحفظه على ما وصفها بالدعوات السياسية والحزبية التي أطلقتها بعض القوى السياسية لتنفيذ (عقوبة الإعدام والتهديدات بالقتل الجماعي)، لافتاً الى انها محاولة لتوظيف مصاب وجراح الشهداء ودموع الثكالى وصرخات الأيتام لتحقيق مكاسب أنتخابية دنيوية زائفة، على حد قوله.

وذكر التحالف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 كانون الثاني 2021)، انه "في الوقت الذي يدين تحالف القوى العراقية بأشد عبارات الادانة والاستنكار الجريمة الارهابية النكراء التي أودت بحياة العراقيين الكسبة الابرياء في ساحة الطيران يوم الخميس الدامي ( ۱/ ۲۱/ ۲۰۲۱) وجرحت العشرات وأثارة فزع وهددت أمن المواطنين وزعزعة استقرار العاصمة بغداد وأعادت الى الذاكرة دموع الثكالى وقساوة الفراق ووداع الأحبه لا لشيء أقترفوه الأ لانهم عراقيون".

واضاف البيان "وإذ نشد على يد القائد العام للقوات المسلحة في اتخاذ الاجراءات الضرورية لإصلاح الأجهزة الاستخبارية والمعلوماتية وتجديد دمائها لمنع تكرار سيناريو التفجيرات الارهابية مع تصاعد وتيرة نشاطاتهم وتهديدهم لكيان الدولة وتحديهم لأجهزتها الأمنية، ومارافقها من ردات فعل ذات غير مدروسة وتصاعد الدعوات الى إنزال عقوبة الإعدام والتهديدات بالقتل الجماعي لمن صدرت بحقهم أحكام الأعدام مع تحفظنا على العديد من هذه الأحكام لفقدان معظمها شروط المحاكمة العادلة ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الأنساني".

وتابع البيان "مع تأكيد تحالف القوى العراقية بضرورة القصاص ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين شهداء التظاهرات السلمية ومغيبي المدن المحررة من الارهاب والكسبه الأبرياء و الفقراء البسطاء، فأننا نعبر عن تحفظنا على الدعوات السياسية والحزبية التي أطلقتها هنا وهناك بعض القوى السياسية محاولة توظيف مصاب وجراح الشهداء ودموع الثكالى وصرخات الأيتام لتحقيق مكاسب أنتخابية دنيوية زائفة ، مذكرين رئاسة الجمهورية عدم الانصياع للتهديدات وأهمية أن يكون - العدل - هو الأساس".

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