مصر تعلن عن تسجيل لقاحات 3 شركات إنجليزية وروسية وصينية

2021/01/24 | 23:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إنه تم تسجيل لقاحات لـ3 شركات إنجليزية وروسية وصينية، بعد التأكد من فعالية كل لقاح.وأضافت أن سلسة التبريد في مصر تسمح بتخزين 140 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا.وأكدت زايد على أن الوزارة ستتسلم خلال أيام دفعات أخرى من اللقاح، وبمجرد تلقي الوزارة هذه الدفعات سيتم […]

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