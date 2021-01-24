التعليم تعلن نتائج قبول ذوي الشهداء في الدراسة المسائية

2021/01/24 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء في الدراسة المسائية للسنة الدراسية 2020/2021.

وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي إن المتقدمين المصادق على بياناتهم من مؤسسة الشهداء وصل عددهم الكلي 8003 فيما بلغت أعداد المقبولين منهم 5364 طالبا موزعين على فئات ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل بواقع (1562) طالبا وفئة ذوي شهداء الحشد الشعبي بواقع (289) طالبا وفئة ذوي ضحايا الإرهاب بواقع 3513 طالبا.

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