ريمونتادا مثيرة تقود مصر إلى ربع نهائي مونديال اليد

2021/01/24 | 23:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تأهل منتخب مصر لكرة اليد، إلى ربع نهائي كأس العالم المقامة على أرض الفراعنة، بعد ريمونتادا مثيرة خلال مباراة سلوفينيا، مساء اليوم الأحد، التي انتهت بالتعادل بنتيجة (25-25 ) في ختام منافسات المجموعة الرابعة للدور الرئيسي.وتأخر منتخب مصر في الشوط الأول بنتيجة 12-8 بعد أداء هزيل وتفوق واضح لسلوفينيا، إلا أن ريمونتادا الفراعنة في الشوط الثاني قادت المنتخب للتأهل بشكل رسمي إلى ربع نهائي كأس العالم.ورفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، انتظارا لنهاية مباراة السويد وروسيا، لمعرفة المركز النهائي للفراعنة./انتهى9

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