2021/01/24 | 23:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء في الدراسة المسائية للسنة الدراسية 2020/2021.وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حيدر العبودي إن المتقدمين المصادق على بياناتهم من مؤسسة الشهداء وصل عددهم الكلي 8003 فيما بلغت أعداد المقبولين منهم 5364 طالبا موزعين على فئات ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل بواقع (1562) طالبا وفئة ذوي شهداء الحشد الشعبي بواقع (289) طالبا وفئة ذوي ضحايا الإرهاب بواقع 3513 طالبا.*نتائج القبول للدراسة المسائية لذوي شهداء الحشد الشعبي :*http://mohesr.gov.iq/ar/uploads/m/hashd.pdf*نتائج قبول الدراسة المسائية لذوي ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والارهابية:*http://mohesr.gov.iq/ar/uploads/m/mth.pdf*نتائج قبول الدراسة المسائية لذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل :*http://mohesr.gov.iq/ar/uploads/m/mg.pdf ./ انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان نتائج قبول ذوي الشهداء في الدراسة المسائية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان نتائج قبول ذوي الشهداء في الدراسة المسائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).