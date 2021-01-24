انعقاد اجتماع نقل تجربة

2021/01/24 | 23:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكّلت ندوة عبر الانترنت لنقل تجربة المصوّر الايراني البارز "داريوش خنجي"، الذي عمل مديرا للتصوير مع العديد من المخرجين العالميين، في قسم "2037" من مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة بدورته السابعة والثلاثين.

وبحسب المكتب الاعلامي للمهرجان المختص بالافلام القصيرة؛ قال "داريوش خنجي" Darius Khondji الذي عمل مديرا للتصوير مع مخرجين كبار من قبيل "ستانلي كوبريك" Stanley Kubrick، "وودي ألن" Woody Allen، "برناردو بيرتولوتشي" Bernardo Bertolucci، "رومان بولانسكي" Roman Polański، "وونغ كار واي" Wong Kar-wai، "میشائل هانکه" Michael Haneke و "سيدني بولاك" Sydney Pollack و "كريس كننغهام" Chris Cunningham، في الاجتماع عبر الإنترنت: "في مواجهة المخرج، أحاول أن أكون أكثر استماعا وسأفعل كل ما بوسعي للسينما الإيرانية".

وتحدث "خنجي" في هذا اللقاء عن جماليات التصوير ومكانة الشكل الشخصي فيه، قائلا: إذا شعرت أن لديك أسلوبك الشخصي وتريد أن يعرفك جمهور الفيلم بميزة فريدة من نوعها ؛ إنه شيء جيد جدًا.



لا أريد أن أكون معروفًا بأسلوب معين.



لقد عملت مع مخرجين بارزين ، وكان "ستانلي كوبريك" و "رومان بولانسكي" مديري المفضلين منذ أن كنت مراهقًا.



شهد هذان المخرجان أيضًا الكثير من التغييرات في أفلامهما، ولم يكن لهذا النوع معنى كبير في أعمالهما.

وأضاف: لقد صوّرت أفلاما مختلفة تتضمن العديد من المميزات والخصائص، من فيلم "الخطايا السبعة" Seven إلى "ان كت جيمز" Uncut Gems، لكن عندما أريد العمل مع مخرج ؛ أنا لا آخذ حقيبة من تجاربي معي على المسرح.



إذا قررت تصوير فيلم ، فأنا أقرأ النص مرارًا وتكرارًا ، لكنني أفضل سماع القصة من المخرج وسماعه يتحدث عن القصة.



أولاً ، أتحدث إلى المخرج حتى يتمكن من تحديد قصته، وأولي اهتمامًا بالكلمات الرئيسية والعناصر والعناصر المهمة للقصة.



لتشكيل الفكرة الرئيسية للسيناريو ؛ يجب أن نصغي جيدًا ، الأفكار تتشكل بشكل غريزي بداخلي.

وقال هذا المصوّر البارز عن تجربته في العمل مع مخرجين مثل "وودي آلن" و "ديفيد فينشر": "لقد مر وقت طويل منذ هذه الأفلام ، كانت قصة فيلم السبعة خطايا مظلمة للغاية وكان السيد فينشر في وضع مظلم في ذلك الوقت.



كانوا من حياتهم.



عندما قرأت النص.



شعرت أن القصة كانت مظلمة ومخيفة للغاية ، وعندما تحدثت إلى السيد فينشر ، قالوا إنه فيلم جاد ليس من السهل سرده في التصوير، وهو حقيقي جدًا مثل الحياة.

وتابع موضحاً: "السيد فينشر على الرغم من حساسيته لقضايا مثل الضوء والصورة ؛ لكنهم تركوا يدي مفتوحة للتصوير.



كان هذا الفيلم تجربتي الأولى في السينما الأمريكية وكنت متحمسًا للغاية.



حاولت إنشاء أسود أصلي بنوع من اللون والعناصر الموجودة بهذا الأسود؛ أعني ، كان السيد فينشر يبحث عن نفس الشيء في نفس الوقت.



كنت أقوم بعمل إعلان تشويقي عندما عرض علي السيد فينشر أن أقوم بعمل إعلان ، وفي النهاية سافرنا في هذه الرحلة المظلمة ، وقمنا بالعديد من الاختبارات، واختبرنا الكثير من الظلام.



هذا الظلام في الفيلم نفسه يصبح شخصية ونوعا من الراوي لظلام الروح.

استطرد خانجي: "مباشرة بعد فيلم" السبعة "لديفيد فينشر، قمت بتصوير فيلم" مختطف "مختلف بشكل جميل لبرناردو بيرتولوتشي، وكان الأمر كما لو أن عضلاتي تتوسع.



لم أستطع تحمل أي متاع من الخبرة معي؛ لأنه لا يوجد تشابه بين الفيلمين.



بعد فترة وجيزة ، ظهرت في فيلم لمايكل هانكي ، والذي كان أيضًا عملاً مختلفًا.



هذا الإحساس بالتغيير واكتساب خبرات جديدة، والذي يحدث واحدًا تلو الآخر، كان جذابًا للغاية بالنسبة لي ، في مثل هذه الحالة ليس لديك الكثير من الخبرة والشعور الدائم بالاعتماد عليه، وهذا أمر مثير للغاية.

وصرّح مضيفاً: أحد أساتذتي، "روبرت بريسون" Robert Bresson، كان له تأثير كبير على عملية صناعة الأفلام الخاصة بي.



يتكون المصور من أجزاء وعواطف كثيرة، وتجارب كهذه تشكل وجهة نظر المصور.

وقال: "عندما عدت إلى فرنسا من الولايات المتحدة، لم يكن "إدوارد هوبر" Edward Hopper يحظى بشعبية كبيرة واستغرق الأمر بعض الوقت للتعرف عليه.



عندما قابلت إدوارد هوبر ، شعرت بالاكتشاف ، عندما تنظر إلى أعمال الفنانين الموجودين من قبلك؛ إنه حدث مثير للاهتمام.



إدوارد هوبر هو مفترق طرق للرسم والتصوير الفوتوغرافي.



بعد هذه التجارب مباشرة، بدأت في صنع أفلامي الخاصة في سن مبكرة جدًا ، والتي كانت عبارة عن تعديلات مباشرة للوحات التي رأيتها في ذلك الوقت.



في الوقت الحالي ، أحب أعمال "فرانسيسكو غويا" كثيرًا في الرسامين الكلاسيكيين.



ذات مرة في برلين، قضيت جميع عطلات نهاية الأسبوع في المتاحف لاستكشاف التصوير الفوتوغرافي والرسم ، ففضول مهم جدًا لصانعي الأفلام.

وقال هذا المصوّر الايراني البارز: لدي اهتمام خاص بالموسيقى وهذا الاهتمام نشأ في داخلي منذ 15 عامًا ، وهناك ارتباط عميق بين الموسيقى والسينما".



أستمع إلى Mozart عدة مرات عندما أحتاج إلى الإلهام.



صانع أفلام ومصور سينمائي، فكلما زاد فضوله وكلما زاد عدد المدخلات لديه، كان أكثر نجاحًا، فعدم الفضول بما فيه الكفاية هو خطيئة بالنسبة لي في حياتي الشخصية والمهنية.



بينما أحب أن أراكم صناع الأفلام حتى أتمكن من استخدام تجربتك.

وقال المصور عن علم النفس وكيفية اختيار العدسة المناسبة: اختيار العدسة من أهم الخيارات التي تعتمد على تصميم الفيلم ومساحته".



أهم شيء بالنسبة لي.



إنها وجهة النظر التي من المفترض أن تظهرها العدسة، مرات عديدة قد تكون وجهة النظر ثابتة، أعتقد أن اختيار العدسة هو الخيار الأكثر أهمية لتصوير فيلم.



يعتمد اختيار العدسة على السرد، فقد استخدمت عدسة بصرية مشوهة في فيلم لنيكول كيدمان Nicole Kidman.



الاختيار الرئيسي للعدسة من القصة، فأنا أحب حركة الكاميرا مع الممثل أثناء التصوير.



في فيلم اعتقدت أن الكاميرا يجب أن تتحرك مع الممثل ، لكن المخرج أقنعني أن الكاميرا يجب أن تتحرك من بعده، وأدركت أن حجته كانت صحيحة.

وأوضح "داريوش خنجي" ردًا على طلب عقد المزيد من هذه الاجتماعات: أنا سعيد جدًا بهذا الحدث لأنني لم أتواصل كثيرًا مع إيران خلال حياتي وأريد هذا الاتصال متى شئت و كان التواصل ممتعًا جدًا بالنسبة لي اليوم ؛ لأنني تحدثت إلى صانعي أفلام إيرانيين شباب.



كانت الأفلام القليلة التي شاهدتها من السينما الإيرانية ممتعة للغاية وفعالة ، وسأفعل كل ما بوسعي للسينما الإيرانية.

وانطلق مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة بدورته 37، بإدارة سيد "صادق موسوي" (الرئيس التنفيذي لجمعية سينما الشباب الإيرانية)؛ كأول مهرجان سينمائي دولي في إيران يختص بالافلام القصيرة؛ والذي عقد عبر الإنترنت مع عرض 63 فيلمًا لمخرجين من 19 دولة وأيضًا 146 فيلمًا لمخرجين إيرانيين من 20 إلى 24 يناير 2021 في حرم سينما "إيران مول" في طهران.

PUKmedia عن اعلام مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة

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