نائب يعتذر عن تكليفه من قبل الكاظمي بمنصب أمني كبير في الدولة

2021/01/24 | 23:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات امنية

فوتو: ارشيف

منذ 1 ساعة

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اعتذر النائب، يوسف الكلابي، الاحد، عن تكليفه بمنصب نائب رئيس جهاز الامن الوطني من قبل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وقال الكلابي، في بيان اليوم، (24 كانون الثاني 2021)، انه "انتشرت قبل يومين تسريبات عن تكليفي بمنصب نائب رئيس جهاز الامن الوطني، وحيث ان الامر يحتاج الى توضيح اود ان ابين مايلي : 1- بعد انفجار ساحة الطيران كان هناك حوار مع رئيس مجلس الوزراء بخصوص الامر الا انه لم يرتق الى اتفاق بالرغم من اني كنت ومازلت وسابقى اشعر الفخر والعز بخدمة هذا الشعب من اي مكان او موقع.

2- اني متسمك بوجودي في مجلس النواب مع اخواني واخواتي فهو الميدان الذي اقف به الان خصوصا مع موازنة كارثية غاب عنها الانصاف والعدالة وتهدد بقاء الدولة العراقية والعملية السياسية اجمع كذلك ملف استجواب وزير المالية الذي لا يمكن التنازل عنه ابدا، كذلك ترأسي للجنة 148 النيابية التي تراقب عمل لجنة 29 الحكومية.

3- اعاهد شعبي العراقي الحبيب انني كما كنت وابقى صوتهم في كل ميادين الحق بإذن الله واشكر كل من اتصل وقدم التهاني من الاخوة والاعزاء من كل ابناء الشعب العراقي الكريم ..



مع خالص شكري وتقديري للاخ الكاظمي لحسن الظن واعتذر منه".

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