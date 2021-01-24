الشبكي: جهات سياسية في نينوى سهلت التواجد التركي

2021/01/24 | 23:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد النائب عن محافظة نينوى قصي الشبكي، أن هناك جهات سياسية في المحافظة سهلت التواجد التركي فيها.وقال الشبكي، إن “تواجد القوات التركية في بعشيقة وبعض مناطق العراق اصبح واقع حال”، لافتا الى أن “عدم تواجد الجيش والشرطة الاتحاديين على الحدود سهل لتركيا التدخل”.وأضاف، أن “الخلافات الداخلية انعكست على الموقف السياسي تجاه الدول”، مبينا “أن جهات سياسية في نينوى سهلت التواجد التركي في المحافظة”.وأوضح، أنه “يفترض انهاء التواجد التركي في نينوى مع انتهاء العمليات العسكرية ضد داعش”، لافتا الى أن “عناصر حزب العمال الكردستاني متواجدون في جبال قنديل”.وإشار الى أن مواقف اقليم كردستان برفض تواجد حزب […]

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