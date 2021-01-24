السعودية تعلن خطة لضخ المليارات في الاقتصاد

2021/01/24 | 23:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، الأحد أن صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه سيضخ 40 مليار دولار سنويا في الاقتصاد المحلي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في وقت تواجه المملكة صعوبات اقتصادية.

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