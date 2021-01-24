اعتقال صاحب محل خياطة وضع كاميرا في غرفة التبديل لتصوير 'الجميلات'

2021/01/24 | 23:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 3 دقیقة

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أعلنت السلطات الأمنية في أربيل، الأحد، إلقاء القبض على صاحب خياطة نسائية قام بتصوير الفتيات من خلال وضع كاميرا في غرفة تبديل الملابس.

وقالت شرطة المحافظة في بيان اليوم، (24 كانون الثاني 2021)، انه تم "اعتقال صاحب خياطة نسائية، وضع كاميرا في غرفة تبديل الملابس".

ونقلت الشرطة عن صاحب الخياطة قوله انه "كان يصور الجميلات، قبل أن تكشفته إحدى الفتيات".

وأوضح البيان، أن "المتهم متزوج وله أربعة أطفال ويجري التحقيق معه بموجب المادة 402 من قانون المحكمة الجنائية العراقية"، مشيرا إلى أن "هذه الحالة هي الاولى من نوعها التي تسجل في محافظة اربيل ".

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