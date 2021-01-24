الملف اللبناني والنووي الإيراني.. بايدن وماكرون يؤكدان التزامهما على تقوية العلاقات

2021/01/25 | 00:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، مكالمة هاتفية، الأحد، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وأكد الطرفان على تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في عدة قضايا، وفقا لما ذكره بيان من البيت الأبيض.

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