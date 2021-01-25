ممثل حكومة كردستان لدى بغداد يوضح طبيعة المفاوضات حول حصة الإقليم في الموازنة

2021/01/25 | 00:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصل وفد من حكومة إقليم كردستان إلى العاصمة بغداد، مساء الأحد، لإجراء مباحثات حول حصة الاقليم في الموازنة الاتحادية.

ويرأس الوفد، وزير المالية، ويتألف أعضاؤه من وزير التخطيط، ووزير شؤون بغداد، ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان.

ومن المقرر أن يلتقي وفد الإقليم مع اللجنة المالية بمجلس النواب الاتحادي، لمناقشة حصة إقليم كردستان من مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021.

وقال فارس عيسى، ممثل حكومة إقليم كردستان في بغداد، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي للحزب، وتابعها "ناس كرد": إن "وفد الإقليم سيجتمع مع اللجنة المالية في البرلمان العراقي حول الميزانية، بهدف تنسيق اتفاق بين الاقليم وبغداد حول مشروع موازنة 2021".

و ذكر عيسى أن "اللجنة المالية تمثل البرلمان، لأن لكل كتلة ممثل عنها، فإذا مرت حصة الاقليم من اللجنة المالية في المجلس النيابي لن تكون هناك مشاكل داخلية".

وتتزامن زيارة وفد الاقليم إلى بغداد مع مناقشات اللجنة المالية حول المواد المتعلقة بحصة الاقليم من الميزانية، التي حددت بنسبة 12.6 في المائة، مقابل تسليم 250 ألف برميل من عائدات النفط يومياً.

وأشار عيسى، إلى أن "تأجيل الانتخابات البرلمانية فى العراق خلق وضعا إيجابيا للمفاوضات، حيث أدلت عدة أطراف تعارض الاقليم بتصريحات قبل التأجيل، ولكن الآن بعد تأجيل التصويت لن يدلوا بمثل هذه التصريحات".

وبين، أن "مناقشة حصة الاقليم من الميزانية من قبل لجنة المالية البرلمانية هي المهمة الأخيرة للجنة قبل تصويت البرلمان على المشروع".

من جهته، قال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، للصحيفة الرسمية، وتابعه "ناس" (24 كانون الثاني 2021): ان "اللجنة المالية تواصل مناقشاتها حول مشروع قانون الموازنة، ومن المحتمل أن يتم طرحه للتصويت بنهاية هذا الاسبوع أو بداية الأسبوع القادم".

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