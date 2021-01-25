"لمواجهة الأعداء بين صفوفنا".. وزير الدفاع الأميركي يصدر قرارا لمحاربة الاعتداء الجنسي

2021/01/25 | 00:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الأميركي، أوستن لويد، الأحد، إصدار أمر تنفيذي لمراجعة الجهود الرامية نحو مكافحة التحرش الجنسي في الخدمة العسكرية.

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