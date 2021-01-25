الجماهير العراقية تتعرض لخيبة أمل قبل مباراة الكويت

2021/01/25 | 00:44 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تريد الجماهير العراقية العودة مرة أخرى إلى المدرجات (محمد صواف/فرانس برس)

تعرضت الجماهير العراقية لخيبة أمل كبيرة، بعدما قررت السلطات المحلية إقامة المواجهة الودية المرتقبة بين منتخب "أسود الرافدين" وضيفه منتخب الكويت الأربعاء، على استاد البصرة الدولي من دون حضور المشجعين.

وكانت الجماهير العراقية تنتظر بشغف المباراة الودية من أجل العودة مرة أخرى إلى المدرجات ومؤازرة منتخب بلادها أمام ضيفه منتخب الكويت، لأنها ستكون امتحاناً حقيقاً للمسؤولين في البلاد، الذين يترقبون النجاح بنيل حق استضافة "خليجي 25" في نهاية العام الحالي.

وأكدَ وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال، أن مباراة "أسود الرافدين" وضيفه منتخب الكويت سَتُقام من دون جمهور حفاظاً على سلامة المشجعين من فيروس كورونا المنتشر عالمياً، مشيراً إلى الالتزام بشروط خلية الأزمة الحكومية، التي تريد سلامة وحماية الجميع من الوباء العالمي.

وأضاف درجال "الجماهير العراقية ملح المباريات ونكهتها، لكن السلامة لهم أهم من أي حدث ومناسبة، لذلك سنعمل على إتاحة مشاهدة المواجهة في جميعِ القنوات المحلية، ونجاح البصرة في استضافة النسخة المقبلة من بطولة خليجي 25".

وكان وزير الشباب والرياضة العراقي قد صرح سابقاً بأن مباراة العراق والكويت ستقام بحضور الجماهير بنسبة 25 بالمئة‎، في حال موافقة خلية الأزمة الحكومية، وذلك من أجل المساهمة في أن ينجح العراق بإقناع الوفد الخليجي، الذي سيزور البلاد من أجل تقييم المدينة الرياضية والمنشآت الموجودة في مدينة البصرة، حتى يمنح الإذن بإقامة بطولة "خليجي 25" في العراق.

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