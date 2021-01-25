2021/01/25 | 00:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قائد جديد لعمليات الجزيرة في الانبار بغداد -الزمان شهدت الاجهزة الامنية في بغداد استنفارا كبيرا لاسيما في عقد الطرق الخارجية والطريق المؤدي لمطار بغداد الدولي حيث جرت عمليات تفتيش دقيقة لبعض المركبات في حين ازداد نشر الدوريات في محيط المنطقة الخضراء .
من جهته كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشديد الرقابة على طريق مطار بغداد وكشف جنسية إرهابيي ساحة الطيران ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
من جهته كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشديد الرقابة على طريق مطار بغداد وكشف جنسية إرهابيي ساحة الطيران ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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