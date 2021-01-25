تشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬مطار‭ ‬بغداد وكشف‭ ‬جنسية‭ ‬إرهابيي‭ ‬ساحة‭ ‬الطيران‭ ‬

2021/01/25 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد‭ ‬جديد‭ ‬لعمليات‭ ‬الجزيرة‭ ‬في‭ ‬الانبار‭ ‬ بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ شهدت‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬استنفارا‭ ‬كبيرا‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬الطرق‭ ‬الخارجية‭ ‬والطريق‭ ‬المؤدي‭ ‬لمطار‭ ‬بغداد‭ ‬الدولي‭ ‬حيث‭ ‬جرت‭ ‬عمليات‭ ‬تفتيش‭ ‬دقيقة‭ ‬لبعض‭ ‬المركبات‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ازداد‭ ‬نشر‭ ‬الدوريات‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ .‬من‭ ‬جهته‭ ‬كشف‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬اللواء‭ ‬يحيى‭ […]

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