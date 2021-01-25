الصياغة الجديدة للاتفاق النووي

2021/01/25 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ايران في موقف خشية ورفض مسبق للتلويح الأمريكي بالتفاوض على أسس جديدة كشرط للعودة الى الاتفاق النووي والقبول بإزالة العقوبات، ذلك انها تعلم أنّ إعادة الوضع الإيراني لما قبل الانسحاب الأمريكي في عهد ترامب من الاتفاق لعام ٢٠١٥ لم يعد مُمكناً من خلال نفس المعطيات في التداول السياسي، ولابد من خطوات عليها […]

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