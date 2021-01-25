2021/01/25 | 00:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرياض- الزمان في معالجة استثنائية للاوضاع بحسب تطور ازمات الاقتصاد العالمي وجائحة كورونا أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأحد أن صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه سيضخ 40 مليار دولار سنويا في الاقتصاد المحلي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في وقت تواجه المملكة صعوبات اقتصادية.
وقال ولي العهد في كلمة بثتها قنوات حكومية […]
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وقال ولي العهد في كلمة بثتها قنوات حكومية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولي العهد السعودي: خطة لضخ المليارات في الاقتصاد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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