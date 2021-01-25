ولي العهد السعودي: خطة لضخ المليارات في الاقتصاد

2021/01/25 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭- ‬الزمان في‭ ‬معالجة‭ ‬استثنائية‭ ‬للاوضاع‭ ‬بحسب‭ ‬تطور‭ ‬ازمات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬وجائحة‭ ‬كورونا ‭ ‬أعلن‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬الذي‭ ‬يرأسه‭ ‬سيضخ‭ ‬40‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الخمسة‭ ‬المقبلة،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تواجه‭ ‬المملكة‭ ‬صعوبات‭ ‬اقتصادية‭.‬وقال‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬بثتها‭ ‬قنوات‭ ‬حكومية‭ […]

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