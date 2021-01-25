مقتل ثلاثة جنود تابعين للنظام السوري في كمين نصبه داعش

2021/01/25 | 01:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ثلاثة جنود تابعين للنظام السوري، الأحد، في كمين نصبه مسلحون شرقي البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سورية، في أحدث اعتداء ضمن سلسلة من الهجمات السابقة المماثلة.

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