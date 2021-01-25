2021/01/25 | 01:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كربلاءاصدرت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن الطفلة التي قامت والدتها بنحرها.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد متابعة حادث الطفلة ذات العشر سنوات والتي قامت والدتها بنحرها من منطقة الرقبة قبل أيام في منطقة المعلمجي في كربلاء، تبين أن والدتها تعاني من اضطرابات نفسية".واضافت أنه "بعد أن حصل الحادث على الفور توجهت مفارز شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت لأتخاذ الإجراءات اللازمة وتمت إحالة والدة الطفلة الى القضاء على الفور".وبينت أنه "فيما يخص وضع الطفلة الصحي وبحسب دائرة صحة محافظة كربلاء المقدسة فإن حالتها مستقرة وهي حاليا راقدة في مدينة الامام الحسين الطبية، لتلقي العلاج بعد اجراء عملية لها بسبب إقدام والدتها على نحر رقبتها مما تسَبب ذلك في قطعٍ كاملٍ للقصبةِ الهوائية والمريء ونزفٍ حادٍ من الرقبة كما كانت تُعاني من صدمةٍ وعائيةٍ حادة، ولكن العناية الإلهية ، وسرعة إستجابة الملاكات الطبية والصحية ، ساهمت في إنقاذها من مُوتٍ مُحقق وإبقائها على قيد الحياة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تصدر توضيحاً بشأن الطفلة التي قامت والدتها بنحرها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تصدر توضيحاً بشأن الطفلة التي قامت والدتها بنحرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).