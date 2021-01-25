ماركو فيري:أفلام المرحلة الاسبانية الأولى - بلال سمير الصدّر

2021/01/25 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_سمير_الصدّر بعض ان حقق جزئية في فيلم الحب والمدينة،غادر ماركو فيري ايطاليا لتحقيق بعض الاعمال التجارية في اسبانيا (بيع معدات سينمائية)،ولكن هذه الاعمال باءت بالفشل،وهناك وجد نفسه في طور تحقيق سينمائي متعرفا على اكبر شخصية سيحقق معها تعاونا وتؤثر في مسيرته الفنية بشكل ملحوظ،كاتب السيناريو Rafaal Azconeحقق ماركو فيري فيلم الشقة الصغيرة عام 1958،عن رادولف الذي يعاني هو وخطيبته منذ فترة طويلة (12 عاما) من ......





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