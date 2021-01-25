2021/01/25 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد اثبتت تجاربنا في السنوات الماضية عن الاحتجاج والتظاهرات وانتفاضتنا، إن هناك؛ ثمة شيء ما ينقصنا ويضعف موقفنا وفي النهاية كل الاحتجاجات ترجع الى نقطة البداية التي كنا فيها أي خاليّ الوفاض وبدون تحقيق المكاسب التي ضحينا من اجلها..



طالما هذا الضعف موجود وطالما لم نأخذ الدرس منه ونكرر الأخطاء الواحدة تلو الأخرى، فان العدو يقف مستقيما إي يكون شكله على هيئة حكومة المالكي، العبادي ، عبد المهدي او ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا لتكرار اخطائنا ! - عادل احمد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا لتكرار اخطائنا ! - عادل احمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).