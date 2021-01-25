صحف الاثنين تهتم بالسعي لوقف الاعتداءات التركية وتواصل متابعة النقاشات المستمرة حول قانون الموازنة

2021/01/25 | 01:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الخامس والعشرين من كانون الثاني ، مواضيع سياسية وامنية واقتصادية مختلفة ، لكنها اهتمت بالاعتداءات التركية المتكررة على الاراضي العراقية والسعي لابرام اتفاقية لوقفها ، اضافة الى استمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة .صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تحدثت عن تشكيل لجان امنية مشتركة بين العراق وتركيا لانهاء الاعتداءات التركية المتكررة على الاراضي العراقية.وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب بدر الزيادي، حسب الصحيفة :" بعد زيارة وزير الدفاع التركي الاخيرة الى العراق ولقائه المسؤولين العراقيين، تم الاتفاق على وضع خطط واتفاقات وتشكيل لجان امنية مشتركة لانهاء الاعتداءات التركية المتكررة على الاراضي العراقية".واضاف الزيادي :" ان اللجان الامنية المشكلة ستعقد اجتماعاتها في الايام المقبلة للتوصل لاتفاقية بين الطرفين تلزم تركيا بوقف اعتداءاتها ، سواء بالقصف او الاجتياح للعراق، وكذلك تلزم العراق بعدم استخدام اراضيه من قبل حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) لتنفيذ عمليات ضد تركيا".فيما نقلت / الزوراء / قول الخبير القانوني علي التميمي:" ان هذا التهديد ليس الاول من نوعه الذي تقوم به تركيا باجتياح الاراضي العراقية، انما سبق لتركيا ان دخلت الى اقليم كردستان الذي هو جزء من الاراضي العراقية واحتلت مناطق في سنجار وجبل قنديل، وضربت القرى وقتلت عددا كبيرا من المدنيين".واضاف" ان هذه الاعتداءات تخالف القانون الدولي في المواد 1 و2 و3 من ميثاق الامم المتحدة ، مما يحق للعراق اقامة الشكوى ضد تركيا في مجلس الامن، ويحق له ايضا ان يطلب وضع تركيا تحت طائلة الفصل السابع وفق المادة 39 من ميثاق الامم المتحدة كونها تهدد السلم والامن الدوليين".صحيفة / الصباح الجديد / واصلت متابعة النقاشات المستمرة حول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي .واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائبة ميادة النجار :" ان الموازنة ترسم ستراتيجية الدولة المالية، والمناقشات مستمرة بين اللجان المختصة للتوصل الى ارقام واقعية لعمل الوزارات بخلاف ما يتضمنه المشروع الحكومي".واضافت :" ان مبالغ كبيرة تم وضعها في المشروع لا يمكن الابقاء عليها "، مشيرة الى تخصيص 44 تريليون دينار لنشاطات الدولة، و 16 تريليون دينار لوزارة الكهرباء، رغم ان التجهيز اليومي لا يتجاوز الساعتين ".واشارت النائبة الى :" ان نحو 22 تريليون دينار خصصت بين وزارتي الداخلية والدفاع، و16 تريليون دينار لوزارة النفط، مع ذلك فان العجز ايضاً ما زال كبيراً وهو 71 تريليون دينار ".وبينت النجار:" ان الخلافات على الموازنة لا تتوقف عند التخصيصات، فهناك حوارات سوف تنطلق الأسبوع الحالي بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان بشأن القانون".وفي السياق ذاته ، قالت صحيفة / الزمان / ان وفد اقليم كردستان وصل الى بغداد امس الاحد ، لبحث تثبيت حقوق الاقليم في موازنة العام الجاري قبل اقرارها في مجلس النواب".وبينت :" ان الوفد يضم وزراء المالية آوات شيخ جناب والتخطيط دارا رشيد والاقليم لشؤون التفاوض مع بغداد خالد شواني ورئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح ".و اكد النائب فالح الخزعلي ، حسب / الزمان / انه :" لا جدية لدى الاقليم لحل المشاكل العالقة ومنها تصدير النفط والغاز والمنافذ والايرادات السيادية".واضاف الخزعلي :" يجب ان تكون موازنة 2021 منصفة وعادلة باضافة مواد قانونية ملزمة التنفيذ بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ".واشارت الصحيفة الى قول رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني،:" نرفض زج مسألة المستحقات بالصراع السياسي ، بما يجعلها ورقة ضغط ضد الاقليم واللجوء الى سياسة التجويع بحق من يتقاضون الرواتب"./ انتهى

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