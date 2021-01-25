"مهددون بالانقراض".. أمنستي تحذر من تطاول تركيا على المحامين 

2021/01/25 | 02:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال"، من الضغوط التي تشنها السلطات التركية على المحامين العاملين في ملفات حقوق الإنسان.

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