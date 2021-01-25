توزيع 50 لترا إضافية من النفط الأبيض

2021/01/25 | 02:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أعلنت وزارة النفط، أمس الاحد، توزيع حصة اضافية من النفط الابيض في بغداد والمحافظات نظرا لانخفاض درجات الحرارة .



وأوضحت الوزارة، في بيان، انها «قررت في الاجتماع القيادي للعمليات وبتوجيه من وزير النفط، تجهيز المواطنين في بغداد والمحافظات بحصة اضافية من النفط الابيض».



وأضاف البيان ان «التجهيز سيكون «بواقع 50 لترا خارج الحصة المقررة ومن دون البطاقة الوقودية وبسعر 300 دينار للتر الواحد».

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