2021/01/25 | 02:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: مهند عبد الوهاب

يناقش مجلس النواب نسختين لقانون المحكمة الاتحادية، الاولى من الحكومة والاخرى من رئاسة الجمهورية، بينما اكدت القانونية النيابية ان تمرير مشروع القانون يحتاج الى توافق سياسي مسبق.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي : ان «اللجنة اجتمعت لتداول معطيات القانون وجرى تحديد اولوياته وبعض المسارات للاسراع باقرار قانون المحكمة الاتحادية»، مشيرا الى ان «الملف يحتاج الى التوافق بين الكتل السياسية، بصفته قانونا محوريا وستراتيجيا ومن اولويات الدولة».

واضاف ان «الصيغ التي توصلت لها اللجنة القانونية بخصوص قانون المحكمة الاتحادية تتمثل في مسارين، الاول تشريع القانون الاصلي الذي وصل من الحكومة قبل سنوات وينبغي ان يشرع بالثلثين وفقا للمادة الدستورية 92، أما الثاني فهو تشريع قانون وصل من رئاسة الجمهورية مؤخرا».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نسختان من قانون المحكمة الاتحادية تطرحان للمناقشة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نسختان من قانون المحكمة الاتحادية تطرحان للمناقشة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).