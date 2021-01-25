مع رئيس النادي.. وفاة أربعة لاعبين برازيليين في تحطم طائرة

2021/01/25 | 03:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي أربعة لاعبين من فريق "بالماس"، الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة البرازيلية لكرة القدم، حتفهم مع رئيس النادي إثر تحطم طائرتهم، الأحد.

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