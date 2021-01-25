مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأمريكية

2021/01/25 | 03:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بمقتل 5 أشخاص، من بينهم امرأة حامل، بإطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأمريكية.

وقال قائد شرطة المدينة إن إطلاق النار الذي حصل يعد "مستوى جديدا من الشر"، فيما لم يتم اعتقال أي مشتبه به.

واكتشف رجال الشرطة ضحايا الجريمة بعد أن تم استدعاؤهم للتحقيق في تقارير عن إصابة شخص بإطلاق نار في شمال شرق المدينة.

المصدر: RT

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