الرئيس المكسيكي يعلن إصابته بمرض كوفيد-19 

2021/01/25 | 04:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس المكسيكي، لوبيز أوبرادور، الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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