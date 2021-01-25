صندوق النقد الدولي: العراق طلب مساعدة طارئة 

2021/01/25 | 04:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق النقد الدولي، في وقت متأخر الأحد، أن العراق طلب مساعدة طارئة وأن المحادثات مستمرة بين الطرفين.

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